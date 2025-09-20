Il raduno di Pontida Vannacci rinuncia ai ’boys’ | Siamo gli eredi di Kirk Salvini a sorpresa sul palco

Pontida (Bergamo), 20 settembre 2025 – Chi si aspettava i ‘’ Vannacci boys ’’ a Pontida è rimasto deluso. Niente scintillio di spille di Alberto da Giussano e della Decima Mas, niente affollarsi di felpe e magliette con lo slogan ‘’Vannacci, make Pontida great again’’. I 3.500 iscritti dell’associazione ‘’ Mondo al contrario ’’ non hanno inviato delegazioni nella giornata organizzata dalla Lega Giovani, prologo tradizionale della kermesse di oggi sul pratone. MATTEO SALVINI POLITICO ROBERTO VANNACCI POLITICO Con qualche eccezione, come Massimiliano Simoni, portavoce dell’associazione e assistente di Vannacci a Bruxelles, Claudio Stanasel, consigliere comunale della Lega a Prato, Stefania Bardelli, pantaloni mimetici, referente del Team Vannacci di Varese, non iscritta al Carroccio, organizzatrice della Risottata Decima nella sua città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

