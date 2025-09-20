Il programma dei Mondiali di ciclismo 2025 con orari e calendario completo
Roma, 20 settembre 2025 - La stagione dei Grandi Giri è finita, ma il ciclismo ha ancora molto da dire: prima delle ultime Classiche, con il Giro di Lombardia 2025 a spiccare nel calendario così come gli Europei, sarà la volta dei Mondiali di ciclismo 2025, in programma a Kigali, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre 2025. Sommario Le stelle più attese dei Mondiali di ciclismo 2025. Il programma giorno per giorno dei Mondiali di ciclismo 2025. Le stelle più attese dei Mondiali di ciclismo 2025. Tra scelte tecniche e personali, oltre a quelle di intere federazioni che si presenteranno con contingenti ridotti a causa delle ingenti spese di trasferimento, le defezioni di lusso non saranno poche: nella prima rassegna iridata in Africa della storia non si vedranno, tra gli altri, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert e Mads Pedersen, tre potenziali protagonisti a dispetto dei 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
