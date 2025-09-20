Il progetto Cortenuova e Roma City Unione di forze per Inclusive Impact

Cartina alla mano sono 279 i chilometri che separano Cortenuova, frazione di Empoli, dal Riano Athletic Center, quartier generale del Roma City posto sulla sponda del Tevere alla periferia nord-est della Capitale. Distanza di fatto azzerata dopo che il club empolese è entrato a far parte del progetto Inclusive Impact, promosso dal sodalizio laziale, come società gemellata. Un accordo che unisce due realtà sportive animate dalla stessa passione e dedizione e che rappresenta una grande opportunità per entrambe le società, che potranno così scambiare esperienze, conoscenze e valori, arricchendosi reciprocamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

