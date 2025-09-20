Se tutto va come deve andare, cioè in base ai sondaggi, agli umori, ai precedenti, alla fine è scontato che tutti si diranno felici e contenti. Più o meno. Perché alla fine queste regionali assegneranno un pezzetto della torta a ognuno. Il calendario è estenuante: si parte con la Valle d’Aosta il 28 settembre – che teniamo fuori dal discorso perché è una realtà troppo specifica – e le Marche (28 e 29 settembre). Poi toccherà alla Calabria (5 e 6 ottobre) e alla Toscana (12 e 13 ottobre). Infine, in Campania, in Veneto e in Puglia le date scelte sono il 23 e 24 novembre. Balleremo perciò due mesi attorno a risultati che alla fine non dovrebbero incidere troppo sul quadro politico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il probabile pareggio alle regionali che governo e opposizioni chiameranno vittoria