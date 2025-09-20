Il primo provino di Aurora Ramazzotti | Dieci anni anni fa la chiamata che mi ha cambiato la vita

Milano, 20 settembre 2025 – “Giugno 2015. Mi arriva una chiamata che mi cambierà la vita. Avevo appena finito gli esami di maturità e dietro a quel visetto un po’ tondino si nascondeva un cuore spezzato e l’insicurezza di chi non sa nemmeno chi è, figuriamoci cosa vuole diventare. L’allora agente di mia mamma, Frank ( Franco Tuzio, scomparso nel 2017 ) mi disse che qualcuno mi voleva per un provino”. Inizia con queste parole il post condiviso da Aurora Ramazzotti, che racconta – a distanza di dieci anni – un momento-chiave della sua vita.  Aurora aveva diciotto anni, ed era fresca di maturità. “Io andai completamente ignara di cosa fosse un provino (manco i capelli m’ero spazzolata) e non solo avevo aspettative quasi sotto lo zero, proprio non era nei miei programmi fare una cosa del genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

