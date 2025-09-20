Il primo Pride della Valtellina | A Sondrio 1.500 persone hanno sfilato per le vie della città
Il parlamentare Della Vedova (+Europa) critico sul no delle istituzioni (tutti i 77 comuni della provincia): “Un passo indietro nella lotta per l'uguaglianza e l'inclusione, ignorando i valori di tolleranza e rispetto che dovrebbero guidare ogni comunità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: primo - pride
In migliaia al primo Pride dell'Alto Adige: "Abbiamo fatto la storia"
Martha Louise di Norvegia accompagna la figlia alla sfilata per il Pride: è il primo royal coming out
Due mesi al primo Pride in Valtellina: "Per riprendere lo spazio negato da sempre"
? Oggi è tempo di #VCOPRIDE Il VCO Pride è il primo Pride del Verbano Cusio Ossola, e questo è un segnale forte: i diritti e l’orgoglio non trovano spazio solo nelle grandi città, ma anche – anzi, soprattutto – nei piccoli centri. I Pride nascono per riv Vai su Facebook
Il primo Pride della Valtellina: “A Sondrio 1.500 persone hanno sfilato per le vie della città”. Polemica sul mancato patrocinio; Primo Pride della Valtellina, gli organizzatori: Un atto rivoluzionario; Valtellina-Chiavenna Pride debutta a Sondrio, ma senza patrocinio. Lucchini: “Il silenzio pesa più dei dinieghi”.
Il primo Pride della Valtellina: “A Sondrio 1.500 persone hanno sfilato per le vie della città”. Polemica sul mancato patrocinio - Il parlamentare Della Vedova (+Europa) critico sul no delle istituzioni (tutti i 77 comuni della provincia): “Un passo indietro nella lotta per l'uguaglianza e l'inclusione, ignorando i valori di toll ... Scrive msn.com
Valtellina-Chiavenna Pride debutta a Sondrio, ma senza patrocinio. Lucchini: “Il silenzio pesa più dei dinieghi” - Chiavenna Pride: una manifestazione storica senza patrocinio istituzionale, tra silenzi dei Comuni, insulti sui social e la determinazione della comunità LGBTQIA+ ... Riporta gay.it