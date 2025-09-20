Il primo Pride della Valtellina | A Sondrio 1.500 persone hanno sfilato per le vie della città

Ilgiorno.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parlamentare Della Vedova (+Europa) critico sul no delle istituzioni (tutti i 77 comuni della provincia): “Un passo indietro nella lotta per l'uguaglianza e l'inclusione, ignorando i valori di tolleranza e rispetto che dovrebbero guidare ogni comunità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il primo pride della valtellina a sondrio 1500 persone hanno sfilato per le vie della citt224

© Ilgiorno.it - Il primo Pride della Valtellina: “A Sondrio 1.500 persone hanno sfilato per le vie della città”

In questa notizia si parla di: primo - pride

In migliaia al primo Pride dell'Alto Adige: "Abbiamo fatto la storia"

Martha Louise di Norvegia accompagna la figlia alla sfilata per il Pride: è il primo royal coming out

Due mesi al primo Pride in Valtellina: "Per riprendere lo spazio negato da sempre"

Il primo Pride della Valtellina: “A Sondrio 1.500 persone hanno sfilato per le vie della città”. Polemica sul mancato patrocinio; Primo Pride della Valtellina, gli organizzatori: Un atto rivoluzionario; Valtellina-Chiavenna Pride debutta a Sondrio, ma senza patrocinio. Lucchini: “Il silenzio pesa più dei dinieghi”.

primo pride valtellina sondrioIl primo Pride della Valtellina: “A Sondrio 1.500 persone hanno sfilato per le vie della città”. Polemica sul mancato patrocinio - Il parlamentare Della Vedova (+Europa) critico sul no delle istituzioni (tutti i 77 comuni della provincia): “Un passo indietro nella lotta per l'uguaglianza e l'inclusione, ignorando i valori di toll ... Scrive msn.com

primo pride valtellina sondrioValtellina-Chiavenna Pride debutta a Sondrio, ma senza patrocinio. Lucchini: “Il silenzio pesa più dei dinieghi” - Chiavenna Pride: una manifestazione storica senza patrocinio istituzionale, tra silenzi dei Comuni, insulti sui social e la determinazione della comunità LGBTQIA+ ... Riporta gay.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Pride Valtellina Sondrio