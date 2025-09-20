Il primo Pride della Valtellina | A Sondrio 1.500 persone hanno sfilato per le vie della città Polemica sul mancato patrocinio

Sondrio – Oggi in Valtellina si è svolto il primo Pride. Una giornata importante nella provincia più a nord della Lombardia (sebbene la manifestazione non abbia ottenuto il patrocinio di nessuno dei 77 Comuni del territorio). Il Pride si è tenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 20 settembre, a Sondrio, con un corteo lungo e partecipato. " Oggi la Valtellina è frocia", recitava uno striscione in polemica con il no delle istituzioni. "Tale scelta rappresenta un passo indietro nella lotta per l'uguaglianza e l'inclusione, ignorando i valori di tolleranza e rispetto che dovrebbero guidare ogni comunità", ha detto dal palco il parlamentare valtellinese Benedetto Della Vedova di +Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

