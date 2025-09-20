Il Pride conquista Sondrio | in 1500 in festa per chiedere più diritti
"Sondrio è tutto vero". È con la soddisfazione di chi sa di aver raggiunto un obiettivo storico che gli organizzatori hanno accolto la riuscita del primo Pride in provincia di Sondrio, oltre le polemiche e la mancanza di sostegno da parte delle istituzioni locali. Tanti sorrisi, la voglia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Il Pride conquista Sondrio: in 1500 in festa per chiedere più diritti.
