Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente del gas naturale è un’informazione fondamentale per chiunque voglia tenere sotto controllo la propria bolletta energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano permette di valutare l’impatto dei consumi domestici e di scegliere l’offerta più conveniente tra mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi

