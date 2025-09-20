Il prezzo che paghiamo | proiezioni dal Colosseo al Pantheon L' azione di Greenpeace
Volontarie e volontari del gruppo locale di Roma di Greenpeace, venerdì 19 settembre, hanno effettuato nel centro di Roma proiezioni a sorpresa del trailer del documentario "Il prezzo che paghiamo", prodotto dalla stessa Greenpeace Italia e da ReCommon, per denunciare “la mancanza di dibattito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
“Il prezzo che paghiamo“, diretto da #SaraManisera, sarà proiettato, con ingresso gratuito, il 25 settembre al #Cinema Duomo di #Rovigo Greenpeace Italia Vai su Facebook
Le vere ragioni dietro crisi e guerre di solito non vengono spiegate dai governi. E oggi noi paghiamo un prezzo colossale per gli errori commessi dai neoconservatori che hanno guidato la politica estera statunitense dall’11 settembre in avanti. Sono riusciti a s - X Vai su X
