MILANO – Un video sui social, con il prete-influencer, Alberto Ravagnani, che sponsorizza un integratore e mostra i bicipiti: “Santo sì, ma anche sano”. Settemila cuoricini, mille messaggi e parecchie bacchettate sotto il post. C’è chi commenta secco: “Caro Don, ti ho sempre seguito, ma stai oltrepassando i limiti”. Chi applaude: “La chiesa che ci piace. Se tutti i preti fossero come te, sarei santo”. E chi si interroga: “No, dai. È uno scherzo?”. No, non è uno scherzo: è la sponsorizzazione di un integratore in commercio, con tanto di nome e brand in evidenza. Una scelta che don Alberto difende anche in un nuovo video, pubblicato ieri pomeriggio, dopo avere risposto a ciascun messaggio-social, sia pro che contro, quando ha capito che c’erano diverse “persone prese male”, tra i suoi fan e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il prete-influencer e lo spot che ha fatto infuriare Curia e fan: "Caro don Rava, stai oltrepassando i limiti"