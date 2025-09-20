Il prete influencer e il post sponsorizzato sugli integratori fan inviperiti con don Alberto Ravagnani | come prova a difendersi – Il video

Don Alberto Ravagnani assicura che i proventi della sponsorizzazione andranno in opere di evangelizzazione, ma questo non è bastato a placare le polemiche sui social. Don Alberto Ravagnani, parroco con 270mila follower su Instagram e uno dei volti più popolari della Chiesa cattolica sui social, si trova al centro di una bufera dopo aver pubblicato un video in partnership appunto sponsorizzata con un’azienda di integratori. La sponsorizzazione che ha scatenato il dibattito. «Assumere integratori è peccato?», esordisce don Alberto nel video pubblicato il 18 settembre, racconta il Giorno. Il sacerdote 32enne, originario di Brugherio e dal 2024 vicario parrocchiale della chiesa di San Gottardo al Corso a Milano, spiega poi la sua scelta con tono disinvolto: «Ho 32 anni, tanti progetti per la testa e molte persone a cui volere bene. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: prete - influencer

