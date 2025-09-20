Il porto di Ancona riapre alla pesca sportiva | firmata l' ordinanza la soddisfazione della Fipsas
ANCONA – Dopo mesi di intensi colloqui e incontri, è stata finalmente firmata l'ordinanza che riapre il porto di Ancona alla pesca sportiva e ricreativa. L'iniziativa, nata dalla richiesta dei pescatori di Ancona, ha trovato subito l'interesse e il sostegno del Comitato provinciale di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
