Il porto di Ancona riapre alla pesca sportiva | firmata l' ordinanza la soddisfazione della Fipsas

ANCONA – Dopo mesi di intensi colloqui e incontri, è stata finalmente firmata l'ordinanza che riapre il porto di Ancona alla pesca sportiva e ricreativa. L'iniziativa, nata dalla richiesta dei pescatori di Ancona, ha trovato subito l'interesse e il sostegno del Comitato provinciale di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

