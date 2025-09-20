Il Pontedera spazzato via dal Campobasso Quattro reti incassate al Mannucci
PONTEDERA 0 CAMPOBASSO 4 PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Vona, Migliardi (1’ st Tempre); Manfredonia, Ladinetti; Vitali (33’ st Coviello), Faggi (1’ st Nabian), Ianesi (24’ st Polizzi); Andolfi (1’ st Battimelli). A disp: Biagini, Strada, Milazzo, Gueye, Paolieri, Pretato, Pietrelli, Bassanini, Beghetto. All. Lisuzzo (Menichini squalificato). CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Cristallo, Papini, Celesia, Pierno (38’ st Martina); Bifulco (38’ st Nocerino), Cerretelli, Gargiulo; Gala (24’ st Serra), Magnaghi (13’ st Padula), Leonetti (24’ st Di Livio). A disp: Rizzo, Muzi, Rianna, Lombari, Parisi, Ravaglioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
