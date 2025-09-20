Il ponte girevole perde i pezzi in attesa del restyling Ecco cosa è successo

Il ponte girevole di Taranto manifesta tutti i segni della sua vetustà e rende urgente la necessità di sostituirlo con una struttura nuova. Ieri mattina molto presto, nella chiusura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il ponte girevole di Taranto perde i pezzi. Comune e Marina vogliono rifarlo; Il ponte girevole di Taranto perde i pezzi ? lo aveva scritto un anno fa !.

ponte girevole perde pezziTaranto, ponte girevole si blocca dopo apertura: caduti pezzi in mare - Problemi al ponte girevole di Taranto: collisione tra le estremità e caduta di pezzi in mare. Scrive pugliapress.org

ponte girevole perde pezziTaranto, problemi alla chiusura del ponte girevole: caduti in mare pezzi di ferro e cemento - TARANTO – Momenti di tensione questa mattina sul ponte girevole di Taranto, dopo un’apertura straordinaria per consentire il passaggio di due navi. Secondo giornaledipuglia.com

