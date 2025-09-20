Il Ponte di Trezzo chiuderà tre giorni per verifiche sulla sicurezza | ecco date e orari

TREZZO – Dopo i lavori per la sostituzione dei giunti, il ponte di Trezzo chiude per un’ispezione. Tre giorni di stop – 29 e 30 settembre e 1 ottobre – messi in calendario da Città Metropolitana che sottoporrà il viadotto che collega hinterland e Bergamasca a un vero e proprio check-up. Tre giorni di passione per gli automobilisti che dovranno mettere in conto di non poterlo attraversare dalle 9 alle 16: le attrezzature necessarie a valutare lo stato di salute dell’infrastruttura occupano più di una corsia, da qui la necessità di deviare il traffico. Operazione difficile, ma non evitabile, per garantire sicurezza a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Ponte di Trezzo chiuderà tre giorni per verifiche sulla sicurezza: ecco date e orari

In questa notizia si parla di: ponte - trezzo

Trezzo sull’Adda, trovato nel fiume il corpo dell’uomo di Bergamo che sabato si era gettato dal ponte

AVVISO IMPORTANTE COMUNICATO CONGIUNTO DEI SINDACI DI CAPRIATE SAN GERVASIO E TREZZO SULL’ADDA Chiusura temporanea del ponte di Trezzo sull’Adda/Capriate San Gervasio nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre dalle ore 9 all Vai su Facebook

Nuovo ponte a Calusco, i sindaci lecchesi bocciano le tre ipotesi e ne lanciano una quarta - La prima ipotesi è «nefasta» e «non sostenibile», la seconda «non funzionale» e «non percorribile», la terza ha gli stessi difetti delle altre due. Scrive bergamo.corriere.it

Nuovo ponte in via Labirinto: costerà tre milioni e mezzo ma durerà più di cent'anni - Non rischiano di crollare domani mattina e non c’è motivo di preoccuparsi, ma siccome prevenire è meglio che correre ai ripari, da tempo il Comune ha fatto una radiografia sullo stato di salute dei ... Come scrive brescia.corriere.it