Il ponte di Paderno | Il San Michele non viene tutelato
Non si placano le polemiche sull’ipotesi del nuovo ponte San Michele tra Paderno e Calusco. Ad infiammare nuovamente la vicenda è l’osservazione presentata dalla Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio di Bergamo e Brescia, secondo la quale il San Michele non si tocca, ma si può costruire un nuovo ponte a Nord. Una presa di posizione che ha lasciato con l’amaro in bocca il Comitato Cittadini Ponti, da anni attivo per la tutela del San Michele, che parla di "una vera mazzata a chi si batte per l’integrità di questo paesaggio e per soluzioni di mobilità ferroviaria e viaria poste, intelligentemente, in zone più adatte da tutti i punti di vista: collocazioni che molte autorevoli osservazioni pervenute nell’ambito del dibattito pubblico hanno dimostrato fattibili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: ponte - paderno
Paderno d’Adda, l’idea dell’assessore Terzi: un unico ponte stradale e ferroviario affiancato al San Michele, ma sindaci e residenti sono contrari
La tecnologia contro il caos sul ponte San Michele di Paderno: arriva Orione e regolerà il traffico in base al flusso di auto
Ponte di Paderno d’Adda, Terzi: “Procedure più veloci con il commissario straordinario”
Si butta nell’Adda dal Ponte di Paderno, morto giovane di 20 anni Vai su Facebook
Si butta nell’Adda dal Ponte di Paderno, morto giovane di 20 anni https://lecconotizie.com/cronaca/merate-cronaca/si-butta-nelladda-dal-ponte-di-paderno-morto-giovane-di-20-anni/… via @lecco_notizie - X Vai su X
Il ponte di Paderno: Il San Michele non viene tutelato; Tragedia nell'Adda: giovane si butta dal ponte di Paderno, ritrovato il corpo senza vita; Si butta nell’Adda dal Ponte di Paderno, morto giovane di 20 anni.
Ponte San Michele, comitato contro la Soprintendenza: "Sconclusioni che tradiscono la tutela" - In fondo, ci siamo detti, all'epoca della manutenzione straordinaria tra il 2018 e il 2019, proprio la Soprintendenza, fortemente preoccupata per il "monumento storico", a detta di RFI, proibì l'uso ... Scrive leccotoday.it
Nuovo ponte di Paderno, il Comitato Cittadini Ponti: “Delusi dalla Soprintendenza” - Fuori tempo massimo, è arrivata l’osservazione della Soprintendenza di Bergamo Brescia sul nuovo ponte di Paderno “Una vera mazzata per chi vorrebbe tutelare il paesaggio visto che il San Michele non ... Riporta lecconotizie.com