Il ponte di Paderno | Il San Michele non viene tutelato

Non si placano le polemiche sull'ipotesi del nuovo ponte San Michele tra Paderno e Calusco. Ad infiammare nuovamente la vicenda è l'osservazione presentata dalla Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio di Bergamo e Brescia, secondo la quale il San Michele non si tocca, ma si può costruire un nuovo ponte a Nord. Una presa di posizione che ha lasciato con l'amaro in bocca il Comitato Cittadini Ponti, da anni attivo per la tutela del San Michele, che parla di "una vera mazzata a chi si batte per l'integrità di questo paesaggio e per soluzioni di mobilità ferroviaria e viaria poste, intelligentemente, in zone più adatte da tutti i punti di vista: collocazioni che molte autorevoli osservazioni pervenute nell'ambito del dibattito pubblico hanno dimostrato fattibili".

