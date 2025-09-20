Il pilota e la sicurezza | Le moto? Solo in pista Per salire in sella serve preparazione

La moto come passione, la strada come trappola. Giovanni Menduni ha 39 anni, viene da Ponsacco e corre nella Pirelli Cup 600, campionato italiano di motociclismo. Ha iniziato a guidare da ragazzino e oggi, dopo oltre quindici anni di corse, non è solo un esperto delle piste ma anche un istruttore di guida sportiva. Quando il discorso cade sull’uso delle due ruote fuori dai circuiti, scuote la testa: l’amore per i pistoni non basta, perché la strada può diventare una trappola. "Su questo argomento sono categorico e forse impopolare". In che senso? "Sono contrario all’uso delle moto su strada". Lei che è un pilota. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il pilota e la sicurezza: "Le moto? Solo in pista. Per salire in sella serve preparazione"

