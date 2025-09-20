Il Pd non sapeva dell’inizio del processo per l’omicidio Vassallo la senatrice dem invece sì e costituisce parte civile Libera

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd che si vuole costituire parte civile – a termini probabilmente scaduti – nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, è il partito dove è stata eletta la senatrice Vincenza Rando, avvocato che ha redatto l’atto di costituzione civile di Libera, l’associazione antimafia di cui fa parte ed è stata vicepresidente. Così Libera ha fatto in tempo – salvo le decisioni del Gup di Salerno sull’ammissibilità – mentre il Pd, secondo i pareri di tre legali consultati da ilfattoquotidiano.it, rischia seriamente di non farcela per via dei paletti della riforma Cartabia. Forse è troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

