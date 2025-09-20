Il paradosso di Orban in Verona-Juve | gomitata in faccia a Gatti è il player of the match

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giocatore dell'Hellas ha ricevuto il premio a fine incontro per la bella prestazione disputata. Ma sotto i riflettori è finito anche per la reazione nei confronti del difensore bianconero: l'arbitro lo ha solo ammonito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

