Il paradosso di Orban in Verona-Juve | gomitata in faccia a Gatti è il player of the match
Il giocatore dell'Hellas ha ricevuto il premio a fine incontro per la bella prestazione disputata. Ma sotto i riflettori è finito anche per la reazione nei confronti del difensore bianconero: l'arbitro lo ha solo ammonito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: paradosso - orban
Fedez dal palco chiede scusa a Sinner: «Volevo descrivere un paradosso e mi è riuscito malissimo» #fblifestyle #fedez #sinner - facebook.com Vai su Facebook
Orban replica a Conceiçao, Verona-Juventus 1-1; Verona- Juventus finisce nel caos: la moviola degli episodi controversi della partita; LIVE Verona-Juve 0-0: Di Gregorio decisivo su Orban!.
Juve, passo indietro: a Verona non basta Conceiçao, Orban rallenta Tudor. E il Napoli può scappare - I bianconeri passano al 19' con Conceiçao, ma vengono raggiunti dal dischetto a fine primo tempo a causa di un fallo di mano di Joao Mario. Si legge su gazzetta.it
Le pagelle di Hellas Verona-Juventus 1-1: Orban crea tanto, Conceicao luce di una Juve un po' spenta - 1 con le pagelle della partita: il migliore in campo è Orban che non solo va in gol, ma dà ... Secondo eurosport.it