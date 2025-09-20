Il paradosso delle donne milanesi | quando essere più istruite non basta a colmare il divario salariale

MILANO – Un tasso di occupazione femminile di 15 punti percentuali più alto rispetto alla media nazionale, ma un divario salariale che allontana Milano da altre metropoli europee. Il salario annuale medio di una donna è infatti ancora inferiore del 23,8% rispetto a quello di un uomo, per un insieme di fattori che vanno dal part time involontario a carriere che si intoppano quando si tratta di raggiungere ruoli apicali, livellando gli stipendi verso il basso. Numeri che fotografano il lavoro delle donne a Milano tra passi avanti, divari da colmare e la sfida aperta per avvicinare alle materie Stem e ai settori dove è più alta la ricerca di figure professionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il paradosso delle donne milanesi: quando essere più istruite non basta a colmare il divario salariale

