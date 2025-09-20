Il papa matematico e il bisogno di qualcosa di romantico Il commento di Cristiano

Non è di semplice lettura l’intervista che correda il primo volume su Leone XIV pubblicato in questi giorni, Leòn XIV: “Ciudadano del mondo, misionero del siglo XXI”. La prima lettura è quella di un tentativo esplicitamente controcorrente. Tutti sappiamo che siamo in un tempo polarizzato, dove tutto si radicalizza sempre di più, in ogni campo politico-culturale e questo coinvolge anche il pensiero religioso, la Chiesa. Prevost dice chiaramente di non voler cadere nella polarizzazione e questa nell’epoca della polarizzazione è un’impresa che ritengo nobile ma anche molto ardua, difficile, rischiosa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il papa matematico e il bisogno di qualcosa di romantico. Il commento di Cristiano

Oggi Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, compie 70 anni. In passato è stato un matematico e professore; attualmente si dedica alla promozione della pace e ai diritti dei popoli. Papa Francesco lo stimava profondamente per il suo carattere rifles Vai su Facebook

