«Estrarre l’eterno dall’effimero». È la frase che Gioventù nazionale ha scelto di stampare sulle magliette, in occasione dell’evento romano di Fenix. Si tratta di un’espressione del poeta francese Charles Baudelaire, che la utilizzò per definire l’arte. Tra gli alberi e i lunghi prati del laghetto dell’Eur, si aggirano tanti ragazzi e ragazze che conoscono bene il significato di quella frase. È il caso di Ludovica Romoli, militante di Gn a Perugia, che ha sottolineato come la frase riportata sulla t-shirt sia «un richiamo ai valori immutabili di identità, nazione e tradizioni che resistono ai venti della modernità progressista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il Pantheon della destra si estende a Baudelaire: una sua frase sulla magliette di Gioventù nazionale diventa simbolo identitario e patriottico