Il Palermo devasta il Bari | Inzaghi conquista la vetta con un 2-0 da sogno
Trentaduemila anime in delirio, un boato che squarcia la notte siciliana e il Palermo di Pippo Inzaghi che vola in cima alla classifica di Serie B. Il 2-0 rifilato al Bari nell’anticipo della quarta giornata porta la firma di Jeremy Le Douaron e Claudio Gomes, protagonisti assoluti di una serata che sa di magia al Barbera. Per i pugliesi di Caserta, invece, è già tempo di riflessioni profonde: terza sconfitta in quattro gare e un punto appena in classifica che grida vendetta. La partita si accende fin dai primi minuti con un Palermo che aggredisce alto e un Bari costretto a difendersi con le unghie e con i denti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
