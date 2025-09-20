Il paese di 4 mila abitanti in provincia di Como che discute il riconoscimento di Israele in consiglio

Non capita spesso che un consiglio comunale di un paese di 4 mila abitanti si occupi di geopolitica internazionale. Eppure a Vertemate con Minoprio, in provincia di Como, il sindaco Riccardo Pellizzari ha deciso di portare in aula un tema che tocca uno dei conflitti più delicati al mondo: una. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: paese - mila

Il paese di 4 mila abitanti in provincia di Como che discute il riconoscimento di Israele in consiglio; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Anziano preso a martellate mentre dorme: fermato l'ex pentito di 'ndrangheta Rosario Barbaro.

Sud Sudan, dove ci sono 8 infermieri ogni 10mila abitanti e 10 medici in tutto il Paese - Persino il parto si fa in casa, con pratiche improvvisate, pericolose e il più delle volte drammatiche", racconta questo Vittoria, aspirante ... Segnala repubblica.it