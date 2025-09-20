Il Padule di Fucecchio è una zona umida di elevato valore naturalistico, inserita fra le aree strategiche per la tutela della biodiversità a livello europeo e prossima ad essere inclusa nella lista Ramsar delle zone umide di importanza internazionale. In quanto tale, la gestione dei suoi habitat deve avvenire sulla base di rigorosi criteri tecnico scientifici. Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Wwf e Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità scrivono ai candidati al consiglio regionale Bernard Dika (Pd), Riccardo Trallori (Pd), Lorenzo Vignali (FdI) e Fabio Calugi (FdI). Obiettivo: richiamare l’attenzione della politica su questioni aperte e importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Padule e il futuro: "Un habitat da curare con criteri scientifici"