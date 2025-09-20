Il nuovo impero cinese | Xi guida la sfida globale contro l’Occidente

Panorama.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se Ronald Reagan fosse ancora vivo, di sicuro avrebbe già creato una delle sue immaginifiche definizioni e parlerebbe di un «Nuovo impero del Male». È davvero un impero quello che sta mettendo in piedi la Cina di Xi Jinping. In pochi anni, Pechino ha attratto nella sua sfera d’influenza la Russia, l’Iran e la Corea del Nord, e con una forte accelerazione – proprio nelle ultime settimane – ha avvicinato a sé l’India e una lunga serie di Paesi «satelliti»: un risultato clamoroso, che nella Guerra Fredda non era mai riuscito all’Unione sovietica, dal 1947 al 1991 nemico pubblico numero 1 dell’Occidente. 🔗 Leggi su Panorama.it

