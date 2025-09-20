Il nuovo impero cinese | Xi guida la sfida globale contro l’Occidente
Se Ronald Reagan fosse ancora vivo, di sicuro avrebbe già creato una delle sue immaginifiche definizioni e parlerebbe di un «Nuovo impero del Male». È davvero un impero quello che sta mettendo in piedi la Cina di Xi Jinping. In pochi anni, Pechino ha attratto nella sua sfera d’influenza la Russia, l’Iran e la Corea del Nord, e con una forte accelerazione – proprio nelle ultime settimane – ha avvicinato a sé l’India e una lunga serie di Paesi «satelliti»: un risultato clamoroso, che nella Guerra Fredda non era mai riuscito all’Unione sovietica, dal 1947 al 1991 nemico pubblico numero 1 dell’Occidente. 🔗 Leggi su Panorama.it
Il nuovo impero cinese: Xi guida la sfida globale contro l’Occidente; L'altro mondo si è ripreso la Storia; «Siamo il nuovo ordine»: Xi Jinping e il Sud globale sfidano l’impero americano.
Xi con Putin e Kim alla parata della vittoria. "Il mondo scelga fra pace e guerra: la Cina è inarrestabile" - Il presidente cinese, vestito come Mao, mostra i muscoli e pronuncia un discorso dai forti accenti nazionalisti: "Non temiamo la violenza, siamo ... huffingtonpost.it scrive
Sotto il mantello di Xi. La tela cinese per un nuovo ordine post-occidentale - Il padrone di casa, Xi Jinping accoglie i leader di oltre venti Paesi, più i rappresentanti di dieci organizzazioni ... Lo riporta huffingtonpost.it