La Nintendo ha affrontato, e continua ad affrontare, battaglie ritenute necessarie dal colosso videoludico per la difesa della loro proprietà intellettuale. Tra i tanti a causare disappunto alla Nintendo è Palworld, un prodotto con funzioni similari al tanto conosciuto Pokémon. La così visibile somiglianza ha fatto inalberare la compagnia che, nelle ultime ore, è riuscita a ottenere un brevetto ritenuto “un fallimento del sistema brevettuale statunitense”. La battaglia legale contro Palworld e le conseguenze. Palworld – Photo Credits Steam Se gli utenti osservano Palworld come un innocuo (sicuramente non per il gameplay) survival crafting game, la Nintendo riesce solo a vedere i Pal (le creature presenti nel videogioco) come un affronto e una copia spudorata dei Pokémon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il nuovo brevetto della Nintendo: dalla tutela alla polemica il passo è breve