Il nuovo brevetto della Nintendo | dalla tutela alla polemica il passo è breve

La Nintendo ha affrontato, e continua ad affrontare, battaglie ritenute necessarie dal colosso videoludico per la difesa della loro proprietà intellettuale. Tra i tanti a causare disappunto alla Nintendo è Palworld, un prodotto con funzioni similari al tanto conosciuto Pokémon. La così visibile somiglianza ha fatto inalberare la compagnia che, nelle ultime ore, è riuscita a ottenere un brevetto ritenuto “un fallimento del sistema brevettuale statunitense”. La battaglia legale contro Palworld e le conseguenze. Palworld – Photo Credits Steam Se gli utenti osservano Palworld come un innocuo (sicuramente non per il gameplay) survival crafting game, la Nintendo riesce solo a vedere i Pal (le creature presenti nel videogioco) come un affronto e una copia spudorata dei Pokémon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Un nuovo brevetto per la Pm: ideato un innovativo processo di verniciatura dei telai
Un nuovo brevetto depositato il 4 settembre da Nintendo lascia intuire l'arrivo di un sistema di missioni e achievement su Switch e Switch 2! I giocatori potrebbero completare obiettivi extra oltre la storia principale per guadagnare punti, icone, sfondi e altre ri
Apple presenta un nuovo brevetto per il wireless charging. Innovazioni chiave: Architettura a doppio magnete per stabilità Allineamento più preciso tra coil Integrazione di sensori avanzati
Il nuovo brevetto di Nintendo potrebbe vietare l'evocazione di creature in tutti i giochi, mentre continua la causa Palworld - Un nuovo brevetto prende di mira il sistema di gioco delle evocazioni e delle battaglie utilizzato nei g ...
Nintendo ha brevettato le evocazioni dei mostri (sì, lo ha fatto davvero) - Nintendo, in collaborazione con The Pokémon Company, ha ottenuto un nuovo brevetto negli Stati Uniti che riguarda le evocazioni dei mostri.