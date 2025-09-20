Il Napoli non può essere felice del ko col Manchester City Conte messo alle corde

Il Napoli ha perso “solo” 2-0 contro il Manchester City, diciamo solo per via del rosso in partenza che ha lasciato la squadra di Conte 10 contro 11, ma può essere felice? In diretta si va in contrapposizione con quelle che sono le cose che si stanno dicendo in questi giorni e cioè che alla fine la squadra azzurra possa essere felice del risultato. (ANSA) TvPlay.it Carlo Roscito in live specifica: “ Abbiamo pompato tutta l’estate il Napoli e ora fa specie che ora siamo contenti che la migliore squadra italiana vada in Inghilterra e perda soltanto 2-0 contro il Manchester City”. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Il Napoli non può essere felice del ko col Manchester City”, Conte messo alle corde

