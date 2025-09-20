Il Napoli gioca lunedì col Pisa per la Champions Il City con l’Arsenal gioca domenica Restiamo popolo di mammoni Damascelli

Il Napoli gioca lunedì (col Pisa) per la Champions. Ma il City l’Arsenal lo affronta di domenica. Restiamo mammoni (Damascelli) Tony Damascelli sul Giornale ironizza sulla partita di lunedì del Napoli di Conte. Il Napoli gioca lunedì contro il Pisa perché ha giocato la Champions giovedì scorso sul campo del Manchester City. Peccato che – scrive lo stesso Damascelli – il City torni in campo di domenica e non contro il Pisa bensì contro l’Arsenal. La sua conclusione è che restiamo un popolo di mammoni. Ecco cosa scrive sul Giornale: Il Napoli gonfio di gloria nostrana le ha buscate da un avversario nettamente superiore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

