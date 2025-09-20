Il Napoli dopo Manchester torna con l’orgoglio rinforzato Le ultime di Napoli-Pisa…
Secondo la Gazzetta dello Sport, “lo schiaffo di Manchester” avrebbe rinforzato l’orgoglio del Napoli, non togliendo certezze. Il quotidiano fa il punto sulla gara con il Manchester City e sull’esame che Antonio Conte ha potuto fare della sua squadra: Il Napoli ha retto, tatticamente e pure tecnicamente, per più di un’ora. “70 minuti in inferiorità numerica non si possono concedere a nessuno, figurarsi a una macchina da gol, tra le più forti d’Europa. Eppure il Napoli ha retto, tatticamente e pure tecnicamente, per più di un’ora. E anche dopo essere andato sotto, non ha mai staccato la spina. Segnale forte per il gruppo: sì, sta nascendo una grande squadra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Napoli gelato, dopo i fuochi d’artificio ecco la frenata improvvisa: il colpaccio sta per saltare
Giancarlo Siani, 40 anni dopo: Napoli e l’Italia non dimenticano il suo coraggio per la verità
Napoli, ora è davvero fatta: dopo sei mesi ecco l’erede di Kvara
Dal City al City 14 anni dopo: il Napoli torna a Manchester da grande; Champions League, il Napoli ritorna sul palcoscenico europeo e trova subito il Manchester City; Napoli, allarme rientrato per Meret. A Manchester può tornare.
Dal City al City 14 anni dopo: il Napoli torna a Manchester da grande - L'Etihad segna il ritorno in Champions del Napoli proprio come avvenne nel 2011, ma adesso gli azzurri sfidano il City all'apice dell'era De Laurentiis. Come scrive goal.com
De Bruyne Torna a Manchester: Da Leggenda del City a Rivale con il Napoli - Il campione belga, dopo dieci anni da stella indiscussa del Manchester City, è pronto ad affrontare la sua ex ... Riporta ilnapolionline.com