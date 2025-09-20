Il Napoli dopo Manchester torna con l’orgoglio rinforzato Le ultime di Napoli-Pisa…

Secondo la Gazzetta dello Sport, “lo schiaffo di Manchester” avrebbe rinforzato l’orgoglio del Napoli, non togliendo certezze. Il quotidiano fa il punto sulla gara con il Manchester City e sull’esame che Antonio Conte ha potuto fare della sua squadra: Il Napoli ha retto, tatticamente e pure tecnicamente, per più di un’ora. “70 minuti in inferiorità numerica non si possono concedere a nessuno, figurarsi a una macchina da gol, tra le più forti d’Europa. Eppure il Napoli ha retto, tatticamente e pure tecnicamente, per più di un’ora. E anche dopo essere andato sotto, non ha mai staccato la spina. Segnale forte per il gruppo: sì, sta nascendo una grande squadra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

