Il movimento e il dinamismo sono elisir di bellezza | Il talk con Carlotta Gagna fondatrice di Traininpink e le Magnifiche Perennials Isa&Marilli
L ’energia e la vitalità non sono concetti legati all’età, anzi. Certo, ci sono buone pratiche per alimentarle, una su tutti, il giusto movimento. Ne hanno parlato l ‘imprenditrice Carlotta Gagna, fondatrice e mente creativa della piattaforma e App di allenamento e nutrizione Traininpink e del brand di athleisure-wear Igeia, e due splendide testimonial della bellezza senza età sui social, le @magnificheperennial Isabella e Marilli, in talk con Cristina Milanesi. Parte la Milano Beauty Week, al centro la gentilezza X Movimento ed energia, a tutte le età. I consigli di Carlotta Gagna. Dal 2019, Carlotta ha aiutato oltre 200. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: movimento - dinamismo
