Il Monza ritrova il sorriso | Sampdoria battuta 1-0 decide la rete di Alvarez

Monza, 20 settembre 2025 - Il tempo per ritrovare il bel gioco ci sarà. Intanto il Monza torna a vincere a respirare positività dopo gli ultimi difficili giorni. All’U-Power Stadium i biancorossi superano 1-0 la Sampdoria al termine di una gara non bella, ma ricca comunque di numerosi colpi di scena. Decide nella ripresa il secondo centro consecutivo di Alvarez, il neo-acquisto uruguaiano che sembra essersi subito calato alla perfezione nella realtà lombarda. Per il resto, protagonista anche Thiam, che para un rigore a Barak a metà primo tempo. Espulsi Cherubini e Ciurria. Nel complesso il Monza non mostra grandi progressi sotto il piano della manovra, ma intanto sale al quinto posto e ritrova il sorriso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

