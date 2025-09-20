il mito dei magistrati monaci

Scrive Massimo Fini sul Fatto che la vita del magistrato “è, o dovrebbe essere, una vita d’asceta, dovrebbe corrispondere a una vocazione come quella dei sacerdoti”; scrive pure che ai suoi tempi, e almeno fino alla prima fase di Mani pulite, era così. Giudici riservati, che non rilasciavano interviste, non si tuffavano nell’agone politico, parlavano solo “per atti e documenti”. Ora, non so in quale linea temporale del multiverso viva Fini, so solo che non è la stessa in cui abito io. Qui nella mia, infatti, Mani pulite non è il germoglio di niente, è semmai il frutto maturo di una fertilizzazione quarantennale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

