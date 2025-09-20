Il mio fidanzato ha 11 anni in meno di me ero molto scettica all’inizio e un po’ prevenuta Ma l’età è solo uno stupido numero | le confessioni di Melissa Satta

Melissa Satta ha raccontato la sua vita e il suo percorso professionale al podcast One More Time, ripercorrendo scelte, conquiste e relazioni personali. La conduttrice sottolinea come l’indipendenza sia sempre stata una priorità: “Sono sempre voluta rimanere indipendente, non ho mai voluto che nessuno mi mantenesse. Ho avuto compagni che stavano bene, che potevano anche regalarmi qualcosa, ma non ho mai chiesto. L’indipendenza per me è libertà al 100%”. La carriera televisiva nasce per caso, durante un provino: “Vado a fare questo provino, mi fanno presentare e poi ballare uno stacchetto. io stessa non mi sarei mai scelta, e invece loro vedevano qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mio fidanzato ha 11 anni in meno di me, ero molto scettica all’inizio e un po’ prevenuta. Ma l'età è solo uno stupido numero: le confessioni di Melissa Satta; Melissa Satta: «Il mio fidanzato ha 11 anni meno di me. All’inizio ero prevenuta, poi ho capito che l’età è solo uno stupido numero, non conta niente; Il ghosting in amore: quando il partner sparisce all’improvviso.

