“Vorrei che si sapesse che mi dispiace, ma sono stato costretto a farlo. Non sono un bellicoso, ma non avevo alternativa”. Gianluca Grignani è pronto ad agire per vie legali contro Laura Pausini. Lo riporta “ Il Messaggero”, a cui il cantautore milanese ha spiegato che la collega, modificando nella sua cover il testo di “La mia storia tra le dita ”, ne avrebbe stravolto il senso. Al punto da far perdere al brano “il significato originale”. Modifiche di cui l’artista romagnola non lo avrebbe avvisato, né per le quali avrebbe chiesto il permesso. Al centro della contesa, la versione della canzone in italiano, in cui Pausini è passata dalla prima alla seconda persona, e le cover in spagnolo, portoghese e francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Il mio brano è stato stravolto": Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per "La mia storia tra le dita". L'entourage della cantante: "Storia ridicola"