Il ministero della Cultura acquisisce la Casa del Mutilato di Pordenone
(Adnkronos) – Un passaggio storico per Pordenone: il Ministero della Cultura ha acquisito la Casa del Mutilato, edificio simbolo di Piazza XX Settembre, che diventerà un innovativo polo culturale e multimediale dedicato al Novecento attraverso il progetto "Multilati", inserito nel dossier di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. L'annuncio ufficiale è stato dato oggi in occasione . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: ministero - cultura
Firmato protocollo tra Ministero e Consiglio Nazionale degli ingegneri. Valditara: “La cultura della sicurezza è importante per tutti”
Caso Kaufman, Giuli: "Nessun contatto tra Ministero della Cultura e lui, mai più film fantasma" – Il video
Fondi al film di Kaufmann, si dimette il direttore generale del ministero della Cultura
Presentato al Ministero della Cultura l’inno ufficiale che accompagnerà il percorso verso il riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità. Il 10 dicembre la decisione a Nuova Delhi #albano #mogol #vaiitalia Vai su Facebook
Un anno al Ministero della Cultura. - X Vai su X
Il ministero della Cultura acquisisce la Casa del Mutilato di Pordenone; La Casa del Mutilato passa al ministero della cultura: diventerà un museo Multilati; Pordenone, Giuli: Casa del Mutilato presidio di memoria, con acquisizione MiC diventa museo.
Il ministero della Cultura acquisisce la Casa del Mutilato di Pordenone - Un passaggio storico per Pordenone: il Ministero della Cultura ha acquisito la Casa del Mutilato, edificio simbolo di Piazza XX Settembre, che diventerà un innovativo polo culturale e multimediale ... adnkronos.com scrive
Ministro Giuli in città: ministero Cultura acquisisce casa mutilato - PORDENONE – Un passaggio storico per Pordenone: il Ministero della Cultura ha acquisito la Casa del Mutilato, edificio simbolo di Piazza XX Settembre, che diventerà un innovativo polo culturale dedica ... Come scrive pordenoneoggi.it