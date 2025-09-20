Il Milan s' impone con merito per 3-0 sull' Udinese con Fofana e doppietta di Pulisic

Udinese-Milan 0-3 RETI: 40' pt Pulisic, 1' st Fofana, 8' st Pulisic. UDINESE (4-4-2): Sava 5; Ehizibue 5 (14' st Zanoli 6), Kristensen 5, Solet 5, Zemura 5; Ekkelenkamp 5.5 (14' st Modesto 6), Karlström 4.5, Zarraga 5, Atta 5 (36' st Miller sv); Davis 5 (14' st Zaniolo 6), Iker Bravo 5 (1' st Buksa 5.5). In panchina: Nunziante, Venuti, Bertola, Goglichidze, Kabasele, Palma, Kamara, Lovric, Piotrowski,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Milan s'impone con merito per 3-0 sull'Udinese con Fofana e doppietta di Pulisic

In questa notizia si parla di: milan - impone

Arianna Meloni a Milano per lanciare l’eurodeputato come candidato dopo Fontana: il partito punta al voto nel 2027 con le Politiche. E impone ora cambi in giunta - facebook.com Vai su Facebook

La doppietta di Pulisic e la rete di Fofana regalano alla formazione di Allegri tre punti importanti ? #UdineseMilan 0-3 #SkySport #SkySerieA #SerieA #Milan #Udinese - X Vai su X

Pulisic trascina il Milan a Udine, i rossoneri vincono 3-0; Clamoroso a San Siro, Milan e Allegri messi ko dalla prodezza di Bonazzoli: passa la Cremonese; C’è un nuovo sceriffo in Serie A: come il diabolico Conceição ha trasformato il Milan.

Pulisic trascina il Milan a Udine, i rossoneri vincono 3-0 - UDINE (ITALPRESS) – Terza vittoria di fila in campionato per il Milan che a Udine si impone con merito per 3- iltempo.it scrive

Il Milan domina a Udine 3-0 e conquista la terza vittoria di fila - Sono Fofana e Pulisic, doppietta per lui, i mattatori di una serata positiva per i sette volte campion ... Lo riporta msn.com