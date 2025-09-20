il milan domina a udine 3 0 e conquista la terza vittoria di fila

AGI - Terza vittoria di fila in campionato per il Milan che a Udine si impone con merito per 3-0. Sono Fofana e Pulisic, doppietta per lui, i mattatori di una serata positiva per i sette volte campioni d'Europa. Il ritmo è alto fin dalle prime battute e dopo neanche tre minuti è Pulisic ad andare al tiro da posizione defilata, ma Sava è attento e devia in corner. Al 19', Gimenez ha una grande occasione quando calcia addosso a Sava in uscita dopo essere stato lanciato in porta da una precisa imbucata di Estupinan. Gli ospiti giocano meglio e al 40' passano meritatamente in vantaggio. Pulisic avvia l'azione e serve Estupinan, il quale mette dentro una palla insidiosa su cui si avventa Karlstrom rischiando l'autogol, ma sulla respinta di Sava è lo stesso Pulisic il più lesto di tutti a ribadire in rete a porta quasi sguarnita. 🔗 Leggi su Agi.it

