Il Milan asfalta l’Udinese e si prepara al Napoli | il messaggio mandato da Allegri

I rossoneri dominano sui friulani con un super Pulisic e si preparano alla super gara contro i partenopei in programma tra 8 giorni a San Siro Un Milan schiacciasassi quello che si è presentato a Udine nella serata valida per il quarto turno di Serie A. I rossoneri si sono sbarazzati facilmente di un’Udinese che bene aveva figurato fin qui in questo inizio di campionato. Un 3-0 senza appello, firmato da un super Pulisic, autore di una doppietta e un assist. Anche Fofana in rete ed ennesimo cleansheet di questa stagione, il terzo in quattro partite. Il Milan inizia a trovare una quadra e ha lanciato un messaggio inequivocabile al Napoli, prossimo avversario, domenica 28 settembre da San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it