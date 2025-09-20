Il messaggio di Nadia Battocletti dopo il bronzo nei 5000 ai Mondiali | Non c'è un trono per nessuno
Nadia Battocletti ha dato all'Italia la settima medaglia di questa edizione eccezionale dei Mondiali di atletica, vincendo il bronzo nei 5000 metri. La 25enne campionessa azzurra ha fatto la storia, bissando l'argento nei 10000. Il messaggio dopo la gara: "Spero che con questo esempio che sto portando magari i bambini, ma anche gli adulti e i miei coetanei, capiscano che non c'è un trono per nessuno, ma il trono è in mano al mondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: messaggio - nadia
Il messaggio dell'assessore Nadia Spada agli studenti di Palazzolo questa mattina in occasione dell'inizio dell'anno scolastico Vai su Facebook
Il messaggio di Nadia Battocletti dopo il bronzo nei 5000 ai Mondiali: Non c'è un trono per nessuno; L’atletica abita a Cernusco. Via ai campionati italiani; Battocletti, oro con record nella 10 km agli Europei su strada. Aouani trionfa nella maratona.
Il messaggio di Nadia Battocletti dopo il bronzo nei 5000 ai Mondiali: “Non c’è un trono per nessuno” - Nadia Battocletti ha dato all'Italia la settima medaglia di questa edizione eccezionale dei Mondiali di atletica, vincendo il bronzo nei 5000 metri ... Da fanpage.it
Battocletti fa il bis, sui 5mila seconda medaglia ai mondiali di Tokyo - Nadia Battocletti fa il bis ai mondiali di atletica a Tokyo: dopo l'argento sui 10. rainews.it scrive