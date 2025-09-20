Il messaggio di Nadia Battocletti dopo il bronzo nei 5000 ai Mondiali | Non c'è un trono per nessuno

Nadia Battocletti ha dato all'Italia la settima medaglia di questa edizione eccezionale dei Mondiali di atletica, vincendo il bronzo nei 5000 metri. La 25enne campionessa azzurra ha fatto la storia, bissando l'argento nei 10000. Il messaggio dopo la gara: "Spero che con questo esempio che sto portando magari i bambini, ma anche gli adulti e i miei coetanei, capiscano che non c'è un trono per nessuno, ma il trono è in mano al mondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it