Il Mercatino dei Ragazzi Una giornata dedicata alla solidarietà

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani Paganico ospiterà una giornata dedicata alla solidarietà, allo sport e alla partecipazione della comunità locale. In piazzetta del Leccio si terrà la 32esima edizione del Mercatino dei Ragazzi, iniziativa benefica organizzata dall’associazione Paganico per la Vita con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico, in collaborazione con la Pro Loco e numerose realtà associative del territorio. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comitato per la Vita di Grosseto e contribuirà all’acquisto di un apparecchio di teleradiologia, utile per garantire esami a pazienti oncologici allettati a domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

