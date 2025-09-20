Il memorial Vannucci Dalle filiere ai cluster Tanti big a confronto sulla competitività
di Saverio Melegari PISTOIA Una serata all’insegna delle novità e dell’attenzione al vivaismo del domani, quella che è andata in scena in quello che, fra qualche mese, sarà il nuovo polo della logistica della "Vannucci Piante" nella sede di Piuvica per la 26° edizione del "Memorial Vannucci". Centinaia gli ospiti per vedere da vicino il lavoro portato avanti dalla principale azienda vivaistica del Distretto e per la consegna di numerosi premi, come succede oramai da 26 anni in ricordo dei genitori di Vannino Vannucci, ovvero Franca e Moreno. Sportivi, da Pierluigi Collina a Sergio Brio e la dirigenza della FC Pistoiese, e poi il mondo della politica in modo trasversale e i rappresentanti dei Consorzi di filiera come quello del "Formaggio Parmigiano Reggiano" o della "Tutela Doc del Prosecco". 🔗 Leggi su Lanazione.it
