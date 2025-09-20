Tokyo (Giappone), 20 settembre 2025 - La giornata di gara dei Mondiali di atletica 2025 è l'ottava, ma la medaglia che arriva in casa Italia è la settima ed è storica: Nadia Battocletti è bronzo nei 5.000 metri e grazie a questo alloro, il secondo personale dopo l'argento nei 10.000 metri, la spedizione azzurra in terra nipponica diventa quella più feconda di sempre, superando così quella di Goteborg 1995. Le medaglie assegnate sabato 20 settembre. Cade così dopo 30 anni di attesa un record che sembrava infrangibile per l' Italia dell'atletica che comunque, a un giorno dalla fine della rassegna di Tokyo, ha non pochi rimpianti in valigia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il medagliere dei mondiali di atletica 2025 aggiornato al 20 settembre. Italia nella storia con Battocletti