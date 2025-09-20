Ripartire dopo la sconfitta in casa dell’Entella, ritrovare certezze e convinzione e frenare un avversario che è partito di slancio. Sono queste le intenzioni che dalle 19.30 il Mantova cercherà di concretizzare sul terreno del "Martelli" in una sfida sempre particolarmente sentita come quella con il Modena. "Il campionato – è la spiegazione di mister Possanzini – è appena iniziato. Dobbiamo lavorare concentrandoci per rendere sempre migliore la prestazione. I risultati verranno di conseguenza. In classifica ci troviamo dove dovremmo essere e dove ci aspettiamo di essere in base ai nostri obiettivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il match al Martelli. Il Mantova a caccia del riscatto: "Modena ostacolo impegnativo»