Il marciapiede è una discarica | Rifiuti vicino al posto disabili

Il marciapiede vicino al posto auto riservato ai disabili trasformato in una discarica a cielo aperto. Siamo in corso Carlo Alberto, nel quartiere del Piano, in linea d’aria davanti alla chiesa dei Salesiani. Da giorni una residente, con un fratello disabile che ha bisogno di fare continui spostamenti, lamenta un abbandono selvaggio sul marciapiede pedonale che rende difficile il passaggio del parente di cui si prende cura. "Fatichiamo quasi a scendere dall’auto – spiega Susanna Servadei – io sono titolare di uno stallo personalizzato per persone con disabilità e per residenti, anche all’interno del cortile condominiale ma c’è qualcuno che abbandona rifiuti ingombranti di continuo lasciandoli proprio parallelamente al parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

