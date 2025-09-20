Il marciapiede è una discarica | Rifiuti vicino al posto disabili
Il marciapiede vicino al posto auto riservato ai disabili trasformato in una discarica a cielo aperto. Siamo in corso Carlo Alberto, nel quartiere del Piano, in linea d’aria davanti alla chiesa dei Salesiani. Da giorni una residente, con un fratello disabile che ha bisogno di fare continui spostamenti, lamenta un abbandono selvaggio sul marciapiede pedonale che rende difficile il passaggio del parente di cui si prende cura. "Fatichiamo quasi a scendere dall’auto – spiega Susanna Servadei – io sono titolare di uno stallo personalizzato per persone con disabilità e per residenti, anche all’interno del cortile condominiale ma c’è qualcuno che abbandona rifiuti ingombranti di continuo lasciandoli proprio parallelamente al parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: marciapiede - discarica
IMPERIA, VIA PUCCINI: MARCIAPIEDE IMPRATICABILE PER ANZIANI E DISABILI, LA DENUNCIA DEI LETTORI / LE IMMAGINI Vai su Facebook
Più che una ricarica, una discarica: un turista olandese protesta per le condizioni in cui ha trovato una stazione @IonityChargers a #Milano. E un nostro lettore aggiunge: "Ci facciamo sempre riconoscere...". @vaielettrico risponde https://vaielettrico.it/ricaric - X Vai su X
Via Setificio discarica a cielo aperto a Jesi, residenti sul piede di guerra: «Il Comune non ci ascolta» - JESI Rifiuti abbandonati sul marciapiede, sacchetti dell’organico che stazionano sotto il sole per ore o addirittura per tutto il giorno, tanto da attirare vermi e ratti, producendo un odore ... Riporta corriereadriatico.it
Discarica per rifiuti nell'Anconetano, sì a gruppo monitoraggio - Un tavolo tra enti per monitorare l'iter autorizzativo della discarica di rifiuti speciali non pericolosi a Poggio San Marcello (Ancona). Si legge su ansa.it