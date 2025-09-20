Il litigio tra ragazzi in centro degenera 24enne medicato e trasportato in ospedale

Anconatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Intervento da parte degli agenti la scorsa notte in centro, poco dopo la mezzanotte, per una violenta lite scoppiata per futili motivi tra alcuni ragazzi, tutti maggiorenni. La segnalazione di un litigio passato alle vie di fatto in corso Garibaldi ha portato sul posto due volanti della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

