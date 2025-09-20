Il Lions Club ed il Leo Club Fasano sostengono la raccolta di occhiali usati

Brindisireport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Il Lions Club Fasano, presieduto da Angela Abbracciante, ed il Leo Club Fasano, presieduto da Fabio Vassilantonakis, sostengono l’iniziativa “Raccolta occhiali usati” tesa a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di donare occhiali non più utilizzati, magari depositati in cassetti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: lions - club

Progetto carrozzine rigenerare. Premiato Lions Club Rivoli Castello; Club Lions e Leo, sesta donazione in pochi mesi. Raccolti quasi 10mila euro.

