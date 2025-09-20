Il Lions Club ed il Leo Club Fasano sostengono la raccolta di occhiali usati
FASANO - Il Lions Club Fasano, presieduto da Angela Abbracciante, ed il Leo Club Fasano, presieduto da Fabio Vassilantonakis, sostengono l’iniziativa “Raccolta occhiali usati” tesa a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di donare occhiali non più utilizzati, magari depositati in cassetti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: lions - club
Kit per le vittime di violenza di genere all'Aoup grazie al Lions Club 108La
Fiorella Maria Mangione è la nuova presidente del Lions Club Forlì Host
Lions club Agrigento chiaramonte, Giuseppe Pullara è il nuovo presidente
Weekend di eventi in arrivo nelle Valli Trebbia e Luretta Lions Club Bobbio Pubblica Assistenza Valnure Comune di Rivergaro Museo Collezione Mazzolini Cooltour Piacenza Comune di Corte Brugnatella CaNminando Educazione Cinofila Comune Di Ottone Vai su Facebook
Il Lions Club ed il Leo Club Fasano sostengono la raccolta di occhiali usati; Progetto carrozzine rigenerare. Premiato Lions Club Rivoli Castello; Club Lions e Leo, sesta donazione in pochi mesi. Raccolti quasi 10mila euro.
Il Lions Club Fasano ed il Leo Club Fasano sostengono la raccolta di occhiali usati. - Il Lions Club Fasano, presieduto da Angela Abbracciante, ed il Leo Club Fasano, presieduto da Fabio Vassilantonakis, sostengono ... Si legge su osservatoriooggi.it
Siracusa. Leo Club, cerimonia inaugurale del nuovo anno sociale - Il Lions Club Siracusa Host, e alla presenza del Past Governatore Franco Cirillo, si è svolta ieri sera la cerimonia di apertura dell’anno sociale del Leo Club Siracusa. Si legge su libertasicilia.it