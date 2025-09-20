Il linciaggio mediatico senza tregua | se non dici genocidio sei complice E pure nazista

Al direttore - Da persona senza tv ho scoperto la vicenda Iacchetti dopo che era esplosa, e ho notato come su internet sia scoppiata la solita polemica, così pensavo a questo tempo che viviamo, come il tempo del fascismo democratico. Attenzione, questa versione moderna del fascismo non impedisce di parlare, ma sta nell’impaurire chi decide di esprimere la sua opinione, pena il linciaggio mediatico, con esso la reputazione e il posto di lavoro. Clap clap clap. Daniele Mosconi Il linciaggio mediatico ormai non conosce tregua. Se non aderisci al pensiero dominante, sei un fascista. Se non riconosci come fascisti, o nazisti, coloro che gli antifascisti definiscono come tali, sei un complice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

