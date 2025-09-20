Il ladro indossa la maschera di Gigi D'Alessio per non farsi riconoscere Arrestato 26enne a Castellammare

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia. Per ingannare le telecamere e rubare un'auto, il 26enne ha indossato una maschera di Gigi D'Alessio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ladro - indossa

Furto da Bershka a Torino: ladro indossa tutti i vestiti rubati e prova a uscire dal negozio

Il ladro indossa la maschera di Gigi D'Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare.

ladro indossa maschera gigiIl ladro indossa la maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare - Per ingannare le telecamere e rubare un’auto, il 26enne ha indossato una maschera di Gigi D’Alessio. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ladro Indossa Maschera Gigi