Il ladro indossa la maschera di Gigi D'Alessio per non farsi riconoscere Arrestato 26enne a Castellammare
Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia. Per ingannare le telecamere e rubare un'auto, il 26enne ha indossato una maschera di Gigi D'Alessio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ladro - indossa
Furto da Bershka a Torino: ladro indossa tutti i vestiti rubati e prova a uscire dal negozio
Furto da Bershka a Torino: ladro indossa tutti i vestiti rubati e prova a uscire dal negozio https://ift.tt/KF4mAvG - X Vai su X
Orologi di lusso replica: una strategia contro i furti Sempre più proprietari di orologi di lusso scelgono di indossare repliche di alta qualità per proteggere i propri beni e ridurre il rischio di furti nelle città italiane ed europee. Negli ultimi anni, le città italiane ed eu Vai su Facebook
Il ladro indossa la maschera di Gigi D'Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare.
Il ladro indossa la maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare - Per ingannare le telecamere e rubare un’auto, il 26enne ha indossato una maschera di Gigi D’Alessio. Si legge su fanpage.it